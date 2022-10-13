Руководство Украины приказало Красному Кресту явиться на передовую

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вевчером в четверг, 13 октября, поддержал призыв главы Офиса президента Андрея Ермака к Международному комитету Красного Креста (МККК) о направлении в течении трех дней их миссии в СИЗО в Еленовке в Донецкой Народной республике, где содержаться пленные украинские неонацисты, – сообщает Интерфакс-Украина.

В своем микроблоге «Твиттер» Кулеба написал: «Принципиальная позиция Украины на сегодняшней встрече с Международным комитетом Красного креста: мы не можем сидеть и ждать миссии в Оленевку, где Россия убивала украинских военнопленных. Андрей Ермак был предельно ясен: три дня до прибытия миссии в Украину. Приходите на передовую».

Следует отметить, что ранее сегодня известные российские пранкеры Вован и Лексус у себя в телеграм-канале разместили видео, где Кулеба признается в том, что контрнаступление на юге Украины готовилось вместе с США и Британией.

Общаясь с Вованом и Лексусом, выдавшим себя за экс-посла США в РФ Майкла Макфола, Кулеба заявил: «Я вам скажу откровенно, что в тесном сотрудничестве с нашими партнерами, прежде всего с США и Великобританией, мы готовили контрнаступательную операцию на юге».

Киев, Иван Бабурин

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