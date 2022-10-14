Арестович: «На Украину просыпался золотой дождь»

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в пятницу, 14 октября заявил, что на Украину в последние дни «просыпался оружейный золотой дождь, –

В эфире YouTube-канала вывшего российского адвоката Марка Фейгина* Арестович сказал: «Золотой дождь, оружейный, который просыпался на нас в течение двух последних дней. Мы и близко о таком не мечтали. Например, создание интегрированной системы ПВО с комплексами разной дальности и объединенные в единую систему. И нам уже Пентагон заявляет, что будем создавать вот эту систему. Президент Франции говорит нам – мы поставим системы ПВО. Франция, которая очень долго не хотела идти на эти разговоры. И нам уже называют восемь NASAMS и так далее. За эти двое суток устал коллекционировать

«Обратите внимание на новость о том, что НАТО и Киев подписали соглашение о полной перестройке военной промышленности Украины в течение десяти лет. Это полностью меняет перспективу конфликта, так как страна в кооперации с западными партнерами будет производить современное западное оружие», – заявил советник главы офиса президента Украины.

* Внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов

Киев, Иван Бабурин

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