Киев призвал Запад установить ценовой потолок для российской нефти не выше 20 долларов

Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в пятницу, 14 октября, призывал западные страны установить потолок цен на нефть из России на уровне 10-20 долларов за баррель, – сообщает Newsweek

В интервью изданию Устенко сказал: «По нашему мнению, уровень потолка цены должен быть как можно ниже, что означает, что он должен быть на уровне предельных издержек добычи нефти. Я бы сказал, что это уровень между 10 и 20 долларами за баррель».

Напомним, что ранее в руководстве США заявляли, что потолок может быть на уровне 60 долларов за баррель, хотя цена российской нефти в рамках планируемого потолка цен пока окончательно не определена.

Киев, Иван Бабурин

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