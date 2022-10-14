российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 14 октября 2022, 23:04 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

В руководстве Украины пообещали «не заходить» на территорию России

Подоляк. Фото: УНИАН

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет заходить на территорию России, а специальная военная операция на Украине может закончиться зимой, – сообщает в пятницу, 14 октября, немецкое издание Bild.

В интервью изданию Подоляк сказал: «Война может закончиться зимой. Мы не будем заходить на территорию России. Мы ведем исключительно оборонительную войну. Мы понимаем, что нельзя оставлять незаконченную войну так, как это было сделано в 2014-2015 годах. Мы абсолютно объективно должны забрать всю территорию Украины и абсолютно объективно можно вести после этого тот или иной переговорный процесс».

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Конфликт на Украине, Политика, Россия,