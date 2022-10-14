В руководстве Украины пообещали «не заходить» на территорию России

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет заходить на территорию России, а специальная военная операция на Украине может закончиться зимой, – сообщает в пятницу, 14 октября, немецкое издание Bild.

В интервью изданию Подоляк сказал: «Война может закончиться зимой. Мы не будем заходить на территорию России. Мы ведем исключительно оборонительную войну. Мы понимаем, что нельзя оставлять незаконченную войну так, как это было сделано в 2014-2015 годах. Мы абсолютно объективно должны забрать всю территорию Украины и абсолютно объективно можно вести после этого тот или иной переговорный процесс».

Киев, Иван Бабурин

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