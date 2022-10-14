Зеленский присвоил звание героя Украины пособнику гитлеровцев

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 14 октября, присвоил звание героя Украины сотенному Украинской повстанческой армии (УПА)* из Ивано-Франковской области до сих пор живому 99-летнему военному преступнику Мирославу Симчичу, – сообщают украинские СМИ.

В указе Зеленского, опубликованном на сайте президента Украины говорится, что Мирослава Симчича «наградили за героизм, проявленный в борьбе за независимость Украины, выдающиеся личные заслуги в становлении Украинской государственности, многолетнюю плодотворную общественную деятельность».

В украинской версии Википедии значится, что Мирослав Симчич (кличка «Кривонос») – «украинский военный и общественный деятель, сотенный УПА, политзаключенный. Кавалер орденов «Свободы» и «За заслуги», почетный гражданин Коломыи и Львова. В 2022 году по случаю 80-летия создания УПА сотенного Карпатского края Мирослава Симчича наградили медалью «80 лет УПА».

Согласно архивным документам СССР, «сотник УПА Мирослав Симчич лично отдал приказ на уничтожение поселения Пистень, в котором проживали поляки. Были убиты все, в том числе женщины, дети и старики. Также на его счету еще одно село – Троице. Там отряд Симчича уничтожил 78 человек, большая часть из них была поляками, но были и украинцы. «Бандеровцы» сожгли все дома, забрали все вещи, убили всех, включая маленьких детей».

За свои преступления Симчич отсидел больше 30 лет, но дождался украинской «независимости». Экс-президент Украины Виктор Ющенко наградил его орденом «За Заслуги», а Петр Порошенко – «Орденом Свободы». Является почетным гражданин Львова и Коломыи, где ему при жизни поставили памятник.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Киев, Иван Бабурин

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