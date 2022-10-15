Воздушная тревога на Украине: власти сообщили о ракетном ударе в Киевской области

На большей части Украины сегодня утром объявлена воздушная тревога, сообщает «Страна.ua». Издание опубликовало карту регионов, где объявлена тревога. Там отмечены Киев и Киевская область, а также Сумская, Черкасская, Черниговская, Винницкая, Житомирская, Полтавская, Кировградская, Одесская и Николаевская и ряд других областей.

Власти Киевской области сообщили о ракетном ударе. «Ракетный удар по одной из общин области. Все службы работают, спасатели на месте. Предварительно без жертв», – написал глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в своем телеграм-канале.

В ночь на субботу, 15 октября, взрывы были слышны в городе Запорожье. Местные власти подтвердили удар по инфраструктурным объектам. На одном из объектов, предположительно, складе ГСМ вспыхнул сильный пожар. Отмечается, что по объектам инфраструктуры ударили дроны-камикадзе.

Киев, Наталья Петрова

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