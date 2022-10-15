Зеленский заявил о восстановлении на Украине 15 энергетических объектов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране восстановили 15 объектов энергосистемы, пострадавших из-за российских ударов. По его словам, в некоторых городах и районах продолжаются веерные отключения электричества.

В видеообращении в Telegram Зеленский также призвал украинцев снизить потребление электричества в пиковые часы.

Напомним, 10 и 11 октября ВС РФ нанесли массированные ракетные удары по территории Украины. Целью были объекты энергетики, военного управления и связи. По оценке украинского минэнерго, из строя была выведена треть энергообъектов. Накануне премьер-министр страны Денис Шмыгаль заяви, что на всей территории Украины восстановлено энергоснабжение.

Киев, Наталья Петрова

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