Атака на опережение: армия России сорвала десантную операцию ВСУ в районе ЗАЭС

Российские войска в ночь на 14 октября сорвали подготовку украинских военных к проведению речной десантной операции в районе Запорожской АЭС. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Канашенков.

По его словам, в результате ударов армейской авиации ВКС России, ракетных войск и артиллерии по району формирования десанта в бухте Каховского водохранилища рядом с населенным пунктом Осокоровка Херсонской области уничтожено более 50 украинских военнослужащих, пять быстроходных катеров, две баржи, пять танков и четыре БМП.

В Минобороны также заявили, что ВС РФ сорвали попытку переправы ротной тактической группы ВСУ через реку Оскол в районе населенного пункта Двуречное Харьковской области. Отмечается, что в результате удара армейской авиации и артиллерии уничтожены более 30 украинских военнослужащих, четыре бронеавтомобиля и два пикапа.

Кроме того, ударом артиллерии в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области уничтожено до 50 украинских военных, два танка, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, а также полевой склад с боеприпасами.

Также, как сообщило Минобороны, под ракетный удар ВКС России попал пункт временной дислокации второго батальона 65-й механизированной бригады ВСУ в городе Запорожье. Потери украинских сил составили более 160 военнослужащих, которые размещались в трех казармах.

«На Краснолиманском направлении ВСУ предпринимали попытки вести разведку боем в районах населенных пунктов Сергеевка и Макеевка Луганской народной республики, Новосадовое и Торское Донецкой народной республики», – рассказал Конашенков. Ответным ударом подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции. «Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и семь пикапов», – уточнил генерал.

Помимо того, он сообщил об отражении атак украинской армии на Николаево-Криворожском в районах населенных пунктов Дудчаны, Садок и Ищенка Херсонской области. «Уничтожено около 120 украинских военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и восемь автомобилей», – сообщил Конашенков. Кроме того, по его словам, артиллерия разбила пять наведенных ВСУ переправ через реку Ингулец.

Также сообщается, что российской ПВО сбит украинский Су-25 в Николаевской области, а также перехвачены 10 беспилотников, в том числе два американских дрона «Свитч Блэйд-600», в ЛНР, ДНР, в Херсонской и Днепропетровской областях.

За сутки уничтожено пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в ДНР, Херсонской и Харьковской областях.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 142-х районах», – добавил представитель Минобороны.

По данным ведомства, с начала специальной военной операции уничтожены 323 украинских самолета, 161 вертолет, 2236 беспилотников, 380 зенитных ракетных комплексов, 5792 танка и других бронемашин, 869 боевых машин РСЗО, 3475 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6580 единиц военной автотехники.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»