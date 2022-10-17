Власти сообщили об ударах дронов-камикадзе по Киеву. Горит офис «Укрэнерго» – СМИ

Воздушная тревога объявлена сегодняшним утром в Киеве и Киевской области, а также еще в восьми областях центральной и южной частей Украины. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе произошло два взрыва. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал в Telegram, что «Киев атаковали дроны-камикадзе». Как отмечают очевидцы, центр Киева в дыму после утренних взрывов.

Киевский мэр сообщил в своем Telegram, что после атаки дронов загорелось нежилое здание. Местные паблики пишут, что один из ударов пришелся по зданию национальной энергетической компании «Укрэнерго». Очевидцы сообщают о клубах дыма над офисом энергокомпании, передает агентство ТСН.

Позднее появилась информация о новых взрывах в Киеве. «Еще два взрыва в Шевченковском районе Киева», – сообщил Кличко. В свою очередь советник главы МВД Антон Геращенко сообщил о взрыве беспилотника в Бортничах.

Помимо украинской столицы воздушная тревога этим утром объявлена в Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях.

Глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий сообщил о взрыве на объекте критической инфраструктуры в Роменском районе.

Глава Днепропетровской области Валентин Резниченко пишет в своем Telegram о попадании ракеты по объекту энергетической инфраструктуры региона. На месте взрыва вспыхнул сильный пожар.

Издание «Страна.ua» сообщает о взрывах в Одессе.

Киев, Наталья Петрова

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