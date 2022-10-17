Жители Николаева собирают с земли разлившееся подсолнечное масло

Жители украинского города Николаев в понедельник, 17 октября, собирают в бутылки подсолнечное масло прямо с земли, которое разлилось по всему городу в результате ударов российскими беспилотниками по хранилищу, – сообщают украинские СМИ.

Сообщается, что «масло течет рекой по улицам. Чтобы его набрать, достаточно подставить бутылку».

Украинское издание Страна.ua, сообщает, что первый заместитель мэра Николаева Виталий Луков ранее рассказал, что «для устранения последствий вчерашней атаки российских дронов-камикадзе, которые повредили цистерны с подсолнечным маслом, из-за чего случился «масляный потоп, задействовали альпинистов».

«Альпинисты обследуют емкости и закрывают пробоины, пока агропредприятие своими насосами откачивает масло с двух прилегающих улиц и проезжей части, чтобы масло не пошло во дворы и огороды к людям. ГосЧС выдала специальный порошок, чтобы «гасить» масло, растекшееся по улице. Отдельно городская власть занимается тем маслом, которое через ливневый коллектор вытекает в реку».

Следует напомнить, что накануне вечером Российские ВС нанесли удар по промышленным объектам Украины, в результате чего в Николаеве были повреждены емкости с подсолнечным маслом.

Киев, Иван Бабурин

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