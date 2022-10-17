Кулеба из бункера потребовал ввести санкции против Ирана

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время обращения к заседанию совета министров иностранных дел Евросоюза в понедельник, 17 октября, заявил, что он первый министр иностранных дел, который находится в бомбоубежище, и потребовал от ЕС ввести против Ирана санкции, – сообщают украинские СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Кулеба написал: «Попросил о дополнительной противовоздушной обороне и поставках боеприпасов. Призвал ЕС ввести санкции против Ирана за предоставление России беспилотников. Девятый пакет санкций ЕС в отношении России должен быть сильным».

Информацию о том, что Кулеба выходил на связь из бомбоубежища позже подтвердил и глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Киев, Иван Бабурин

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