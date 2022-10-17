В Киеве признались в проблемах «со взятием Херсона» и в том, что Россия нашла «ключик к ПВО» Украины

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в понедельник, 17 октября, признал, что «со взятием Херсона не очень получается», – сообщают украинские СМИ.

В программе Марка Фейгина* Арестович сказал: «Мы размахивали, что сейчас возьмем Херсон и Сватово, а со взятием не так все просто получается».

Кроме того, Арестович заявил, что российские вооруженные силы «нашли ключик» к ПВО Украины.

Соратник Зеленского, в частности, сказал: «Они нашли ключик к нашей ПВО, который заключается в том, чтобы заставить нас выстрелить весь ракетный запас в борьбе с дронами. Первая партия БПЛА была 300, вторая партия намного-намного больше. Всего две тысячи 400 штук. Такими темпами даже по 100 в день имеем месяц активных налетов».

«Если россияне пришлют в Украину миллион мобилизованных, нашей стране тоже понадобится дополнительная мобилизация. Началась вторая фаза войны, которая будет непростой, которая потребует мобилизации по всем направлениям, в том числе военному.

При этом военной помощи, которую предоставляет Запад, для решения задач, которые стоят перед армией, недостаточно», – заявил также советник Офиса украинского президента.

*Организация (физлицо) признана в России иностранным агентом

Киев, Иван Бабурин

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