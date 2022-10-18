Жителям столичного региона Украины неограниченно использовать утюги, электроплиты и стиральные машины разрешено только по ночам

Власти Киевской областной военной администрации (ОВА) призвали жителей региона уменьшить использование электричества в пиковые часы, чтобы помочь энергетикам восстанавливать сети после российских атак, – сообщают украинские СМИ.
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба опубликовал инфографику, исходя из которой, неограниченно пользоваться электроприборами (электрообогревателем, электроплитой, утюгом, бойлером, стиральной машиной) в Киеве и его окрестностях можно только ночью.
В памятке киевлянам предписывается не пользоваться бытовыми электроприборами с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 23:00. С 09:00 до 17:00 разрешено ограниченное использование, можно пользоваться без ограничений с 23:00 до 06:00.
Киев, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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