Жителям столичного региона Украины неограниченно использовать утюги, электроплиты и стиральные машины разрешено только по ночам

Власти Киевской областной военной администрации (ОВА) призвали жителей региона уменьшить использование электричества в пиковые часы, чтобы помочь энергетикам восстанавливать сети после российских атак, – сообщают украинские СМИ.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба опубликовал инфографику, исходя из которой, неограниченно пользоваться электроприборами (электрообогревателем, электроплитой, утюгом, бойлером, стиральной машиной) в Киеве и его окрестностях можно только ночью.

В памятке киевлянам предписывается не пользоваться бытовыми электроприборами с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 23:00. С 09:00 до 17:00 разрешено ограниченное использование, можно пользоваться без ограничений с 23:00 до 06:00.

Киев, Иван Бабурин

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