Для экономии электричества в Киеве троллейбусы заменят автобусами

Мэр Киева Виталий Кличко поздно вечером в среду, 19 октября, объявил, что в четверг, 20 октября, в украинской столице в целях экономии электроэнергии вместо троллейбусов будут ездить автобусы, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Кличко написал: «В четверг, 20 октября, в целях экономии электроэнергии в городе, на 21 из 38 троллейбусных маршрутов выйдут автобусы. С перечнем маршрутов, где произойдет замена транспорта, можно ознакомиться на сайте городских властей».

Кроме того, пресс-служба ДТЭК «Киевские региональные электросети» сообщила, что столице Украины и области с 23:34 среды, 19 октября, отключается электроэнергия «во избежание аварий».

Киев, Иван Бабурин

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