Зеленский рассчитывает на компенсации от России

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после переговоров с президентом Швейцарии Игнацио Кассисом в четверг, 20 октября, заявил, что рассчитывает на создание международного механизма компенсации потерь Украины в результате проведения специальной военной операции, – сообщают украинские СМИ.

«Мы работаем над международным механизмом, чтобы была принята резолюция ООН о внедрении механизма компенсаций. Мы обязательно получим их в наш бюджет. Надеюсь, до конца года мы будем видеть реальный механизм, этот вопрос будет рассмотрен 25 октября на конференции в Берлине».

Киев, Иван Бабурин

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