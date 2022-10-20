Киев считает, что Украина останется без электричества «на месяцы»

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в четверг, 20 октября, заявил, что из-за российских ударов по объектам энергетики Украина может остаться без электроэнергии и тепла на месяцы, – сообщают СМИ.

В интервью признанной в РФ иноагентом Юлии Латыниной* Арестович сказал: «Мы вполне можем оказаться перед ситуацией, когда мы неделями, а то и месяцами будем сидеть либо без воды, без света и тепла, либо с большими ограничениями. Уже сейчас на территории Украины 1,8 тысячи населенных пунктов отключены от водо-, тепло- и электроснабжения».

«У нас еще основная масса людей помнит 90-е и знают, как выживать вообще при нулевых батареях. Ну, померзнем, посидим, водичку поносим в ведрах из бюветов, в бутылочках и дома будем создавать палатки со свечками внутри, чтоб было потеплее», – заявил советник главы офиса Зеленского.

Следует отметить, что ранее сегодня компания «Укрэнерго» сообщила о введении временного ограничения потребления электроэнергии в Харьковской, Полтавской и Сумской областях Украины, а также в ряде центральных регионов.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о мерах экономии энергии в городе.

В своем Телеграм-канале он написал: «В метрополитене отключены все эскалаторы. Освещение станций уменьшено вдвое, а интервал движения поездов увеличен. Реже ходят трамваи и троллейбусы».

Мэр Полтавы Александр Мамай сообщил, что ввел в городе «энергетическое» патрулирование улиц.

«Правоохранители будут выявлять предпринимателей, которые не выключили наружное освещение и нарушают режим экономии электроэнергии», – заявил Мамай.

Мэр Одессы Геннадий Труханов в своем обращении информировал одесситов о том, что в городе «сокращают количество троллейбусов на линиях для экономии электроэнергии».

Глава областной военной администрации (ОВА) Сумской области Дмитрий Живицкий в четверг, 20 октября, объявил, что в регионе будет отключено водоснабжение, уличное освещение и остановлен электротранспорт.

*Организация (физлицо) признана в России иностранным агентом

Киев, Иван Бабурин

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