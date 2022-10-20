Зеленский попросил инвестиций у Goldman Sachs

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Киев представителей одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs в четверг, 20 октября, попросил рассмотреть возможности привлечения инвестиций для нужд Украины, – сообщают украинские СМИ.

Как сообщает пресс-служба Зеленского, украинский глава «рассказал представителям Goldman Sachs о проекте создания Фонда обновления для поддержки украинской экономики и подчеркнул, что Украина чрезвычайно открыта для инвестиций, прихода бизнеса и финансовых компаний, новых технологий».

«Я очень ценю, когда такие люди не боятся и приезжают в Украину поддержать нас. И очень важно, чтобы умные люди доносили реальную информацию о ситуации в Украине. А наши люди очень открыты и искренни», – заявил Зеленский в ходе встречи с исполнительным вице-президентом Goldman Sachs Джоном Роджерсом и сопредседателем отдела прикладных инноваций и президентом глобальных дел банка Джаредом Коэном.

Киев, Иван Бабурин

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