В Киеве и еще девяти областях Украины объявлена воздушная тревога. Взрывы прогремели в Харькове и Запорожье

В Киеве и еще девяти областях Украины объявили воздушную тревогу. Жителей просят срочно проследовать в укрытия

Помимо украинской столицы, тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях.

Власти сообщили о взрывах в Харькове и Запорожье. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о «прилетах» по одному из городских предприятий. «Предварительно попадание в административно-производственное здание, расположенное на территории. Есть разрушения», – сообщил он.

В подконтрольном Украине городе Запорожье прогремели несколько взрывов. По данным городских властей, после ракетного удара пострадала инфраструктура. Издание «Страна.ua» сообщила о повреждении жилой пятиэтажки. В нескольких районах города видны клубы дыма.

Киев, Наталья Петрова

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