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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Суббота, 22 октября 2022, 00:08 мск

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Киев попросил ООН и ЕС отправить миссию на Каховскую ГЭС

Шмыгаль. Фото: кабмин Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании кабинета министров в пятницу, 21 октября, заявил, что обратился к ООН и ЕС с просьбой направить международную мониторинговую миссию на Каховскую ГЭС, – сообщают СМИ.

В видеоролике, опубликованном в Telegram-канале Шмыгаля, говорится: «Мы обращаемся к ООН, ЕС и другим организациям, чтобы организовать международную мониторинговую миссию на Каховскую ГЭС. В немедленном порядке на станцию должны прибыть международные специалисты вместе с украинским персоналом»

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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