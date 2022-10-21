Киев подготовил список «российских пропагандистов», рекомендованных для введения санкций со стороны «демократических стран всего мира»

Международная рабочая группа по санкциям против России, которую возглавляют руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и экс-советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Макфол в пятницу, 21 октября, сообщила, что подготовила «Дорожную карту индивидуальных санкций: рекомендации по санкциям против Российской Федерации». Группа- Ермака-Макфола рекомендует «демократическим странам во всем мире включить в свои санкционные списки тех лиц, которые пока избежали этого», – сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу.

В сообщении пресс-службы Офиса украинского президента говорится: «Документ содержит базовый перечень российских пропагандистов, лидеров мнений, артистов, которые генерируют и распространяют нарративы кремлевской пропаганды, ложь по поводу войны России против Украины и таким образом поддерживают политику, направленную на подрыв территориальной целостности, суверенитета, независимости и безопасности нашего государства».

«Пропагандисты разделены на две большие группы: те, кто генерирует идеи для пропаганды (идеологи, эксперты, ученые) и те, кто распространяет эти идеи (журналисты, артисты и звезды). Одиозные аналитические центры (например, Международный дискуссионный клуб «Валдай», «Изборский клуб», Совет по внешней и оборонной политике, Российский совет по международным делам (РРМС) и Российский институт стратегических исследований (РИСИ)) имеют тесные связи с чиновниками , поддерживают действия властей, нарабатывают пропагандистские нарративы», – сообщили в Офисе главы украинцев.

Как отметили в группе Ермака-Макфола, «в Дорожную карту индивидуальных санкций внесены артисты, которые не менее опасны, чем корпоративные пропагандисты, благодаря способности быстро и действенно распространить пропаганду на широкие массы».

Киев, Иван Бабурин

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