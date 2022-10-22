«Они замерзнут насмерть»: американский офицер заявил о неспособности Украины воевать зимой

Офицер разведки США в отставке Скотт Риттер назвал слабостью Украины уязвимость перед холодами. По его словам, Россия более подготовлена к ведению боевых действий в зимнее время.

У РФ, в отличие от Украины, есть энергоносители и инфраструктура, чтобы подготовиться к холодам, заявил Риттер в интервью в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Тогда как у Киева нет ничего, кроме западного оружия.

«Украина действует с позиции слабости: у них ничего нет, они замерзнут насмерть», – отметил офицер. Риттер напомнил о просьбах Украины к НАТО о поставке ста тысяч комплектов зимнего обмундирования, потому что у ВСУ нет теплой военной формы.

По мнению бывшего разведчика, европейские страны уже осознают, что все проблемы в их экономике напрямую связаны с санкциями против Москвы. «Сколько еще премьер-министров должна перебрать Англия, прежде чем придет кто-то, кто признает, что британские экономические проблемы напрямую связаны с санкциями, которые они ввели против России? Немцы начали понимать это, французы понимают это, итальянцы тоже, да и вся Европа!» – заключил Риттер.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»