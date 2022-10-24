ВСУ вновь попытались прорвать линию обороны в Херсонской области

Вооруженные силы России сорвали очередную попытку украинских военных прорвать линию обороны в Херсонской области. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«На Андреевском направлении в районе реки Ингулец была отбита попытка укронацистов прорвать линию обороны», – заявил он в видеообращении в своем телеграм-канале. По его словам, ситуация находится под контролем российской армии.

Стремоусов также сообщил, что в Херсонской области на Бериславском участке фронта ночью была захвачена в плен диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Точное количество задержанных он не уточнил.

По словам чиновника, эвакуация гражданского населения из Херсона на левый берег Днепра и далее в другие российские регионы продолжается, несмотря на обстрелы переправы со стороны Украины. Накануне он заявил, что из Херсона уже эвакуированы более 20 тыс. человек.

Добавим, что администрация Херсонская области утром в понедельник, 24 октября, объявила о формировании территориальной обороны. В нее могут вступить мужчины, которые остались в городе. «Для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне, несмотря на возросшую угрозу безопасности из-за действий украинских националистов, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города», – говорится в сообщении.

Херсон, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»