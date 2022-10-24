Переброс танков и живой силы: ВСУ ускорили подготовку к наступлению на Запорожском направлении

Украинские войска усилили подготовку к наступлению на Запорожском направлении. К линии фронта стягивают все больше как военной техники, так и подразделений ВСУ. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Комментируя обстановку на линии соприкосновения, он заявил, что сейчас «идет очень активная переброска техники и усиление позиций противника» (цитата по ТАСС). Это «говорит о подготовке к наступлению», – подчеркнул Рогов.

По его словам, на Запорожское направление переброшены аэромобильные бригады украинской армии из Житомирской и Винницкой областей, а также танки и БМП.

Рогов оценил обстановку на фронте напряженной, но контролируемой. Он рассказал РИА «Новости», что ВСУ попытались не менее шести раз атаковать небольшими группами в районе Времевского выступа. По его словам, все атаки были отбиты, уничтожено около 50 боевиков и почти десяток танков и бронемашин.

Ранее Рогов заявлял, что киевский режим требует от украинских военных захватить Запорожскую АЭС до проведения промежуточных выборов в конгресс США в ноябре. По его словам, атомная станция нужна Зеленскому как пиар-акция. Напомним, 19 октября в Минобороны РФ заявили об уничтожении российскими военными украинского десанта, пытавшего захватить ЗАЭС.

Москва, Наталья Петрова

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