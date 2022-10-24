Армия России отбила украинские атаки на четырех направлениях

Российские военные отбили атаки украинских войск на четырех направлениях – в Херсонской и Харьковской областях, а также в ЛНР и ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе СВО.

На Николаево-Криворожском направлении ВСУ потерпели неудачу, пытаясь атаковать российские позиции в районах населенных пунктов Брускинское, Пятихатки и Трифоновка Херсонской области, рассказал представитель ведомства Игорь Конашенков. Противник пошел в наступление силами батальонной тактической группы. В результате ударов российской артиллерии, по данным военного ведомства, уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 11 боевых бронемашин и 15 автомобилей.

Атаки ВСУ также отражены на Купянском направлении в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое Харьковской области. На позиции ВС РФ противник пошел силами до трех мотопехотных рот. «В результате огневого поражения подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции», – сказал Конашенков, добавив, что потери украинской стороны составили более 25 военнослужащих, один танк, пять бронетранспортеров и четыре пикапа.

На Красно-Лиманском направлении, по информации Минобороны, украинские подразделения силами до двух механизированных рот предприняли попытку вклиниться в оборону российских войск в направлении населенного пункта Червонопоповка в ЛНР. Силы ВСУ под ударами авиации, артиллерии и обороняющихся российских подразделений были остановлены и отброшены на исходный рубеж. «Уничтожено более 20 украинских военнослужащих и две боевые машины пехоты», – сообщил представитель ведомства.

Кроме того, ВСУ безуспешно атаковали позиции российских войск в направлении населенных пунктов Сладкое и Владимировка в ДНР. Атака была отражена «огнем артиллерии и активными действиями российских подразделений», – рассказал Конашенков. Потери ВСУ составили 25 военнослужащих, танк, три БМП и два автомобиля.

В Минобороны добавили, что ударами ВКС РФ, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления украинской армии в Харьковской, Николаевской, Херсонской областях, 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174 районах.

По словам Конашенков, в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Российские военнослужащие за сутки перехватили в воздухе 21 снаряд реактивных систем залпового огня «Ольха» и HIMARS в районах Лисичанска(ЛНР) и Новой Каховки Херсонской области.

Также ПВО сбито три украинских беспилотника в Харьковской области и ДНР.

Всего с начала проведения СВО, по сообщению Минобороны, уничтожены: 325 самолетов, 162 вертолета, 2326 беспилотников, 383 зенитных ракетных комплекса, 6020 танков и других боевых бронемашин, 874 боевые машины РСЗО, 3521 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 6741 единица специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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