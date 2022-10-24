Президент «Мотор сич» в зале суда заявил, что «доволен» решением о своем аресте

Президент украинского предприятия «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев в понедельник, 24 октября, заявил, что «доволен» решением Шевченковского районного суда Киева о своем аресте на два месяца по обвинению в коллаборационизме, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Издание пишет, что арестованный Богуслаев «весьма странно прокомментировал решение Шевченковского районного суда Киева о взятии его под стражу».

83-летний президент АО «Мотор Сич» сказал: «Я доволен решением суда. Это какое-то недоразумение».

В сообщении в Telegram-канале Службы безопасности Украины говорится: «По ходатайству Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора Шевченковский районный суд избрал меру пресечения президенту АО «Мотор сич» в виде содержания под стражей. В течение следующих 60 дней, пока следователи СБУ будут проводить досудебное расследование, он не сможет выйти из изолятора».

Украинские СМИ напоминают, что арестованному президенту АО «Мотор Сич» Вячеславу Богуслаеву объявили о подозрении по статьям ст. 111-1 «коллаборационная деятельность» и ст. 111-2 «пособничество государству-агрессору».

Киев, Иван Бабурин

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