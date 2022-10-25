Польша ужесточит закон о пребывании украинских беженцев в стране

Польские власти намерены ужесточить закон о пребывании украинских беженцев в стране, обязав их покрывать часть расходов. Об этом сообщает газета Euractiv.

По сведениям издания, беженцы, получившие специальные идентификационные номера PESEL, будут иметь ограниченный доступ к социальным пособиям, в том числе к ежемесячному пособию на ребенка в размере 500 злотых (104 евро). Кроме того, части беженцам, тем, кто уже нашел работу, придется частично оплачивать расходы за проживание.

По информации МВД Польши, сейчас в стране находится 1,5 млн граждан Украины, из которых 1,2 млн получили специальные идентификационные номера. Они позволяют работать, учиться и получать социальные пособия.

придется покрывать часть расходов на свое проживание.

Варшава, Наталья Петрова

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