На Украине посчитали, сколько миллиардов долларов они попросят у ЕС, чтобы пережить зиму

Министр развития территорий Украины Алексей Чернышов на Международной конференции по восстановлению Украины в Берлине во вторник, 25 октября, заявил, что для прохождения отопительного сезона в этом году его стране понадобится четыре миллиарда евро и 300 тысяч электрических обогревателей, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Чернышов сказал: «Мы посчитали, что нам нужно четыре миллиарда евро, чтобы пережить эту зиму, реконструировать дома, поддержать сферы здравоохранения и энергоснабжения. Мы хотим, чтобы миллион украинцев вернулись домой до конца года, и им нужны достойные условия».

Кроме того, по словам украинского министра, Украине понадобятся 3 тысячи единиц мобильных станций очистки воды, 1.5 тыс. станций отопления, 25 тыс. дизельных генераторов и 300 тыс. электрических обогревателей.

Берлин, Иван Бабурин

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