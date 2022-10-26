В окружении Зеленского признали «неприятную» ситуацию для себя под Херсоном

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в среду, 26 октября, заявил, что для Киева ситуация на Херсонском направлении меняется «в неприятную сторону», – сообщают украинские СМИ.

На YouTube-канале в программе бывшего российского адвоката Марка Фейгина* Арестович сказал: «Там (на Херсонском направлении) ситуация меняется в неприятную сторону для нас. Около шести батальонно-тактических групп переброшено дополнительно, всего их там уже под 30 или за 30. Это огромная военная сила, которую смолоть просто так будет очень-очень тяжело».

*СМИ признано в России иностранным агентом

Киев, Иван Бабурин

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