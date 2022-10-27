Зеленского беспокоят «месседжи» из США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ряд месседжей, звучащих во время предвыборной кампании в США, его беспокоят, – сообщает в четверг, 27 октября, итальянское издание Corriere della Sera

В интервью изданию Зеленский сказал: «Есть месседжи, которые беспокоят нас. Они политические, потому что звучат во время избирательного процесса относительно снижения поддержки Украины. Я считаю, что это предвыборные шаги. Двухпартийная поддержка есть, она сохраняется. Конечно, если будет перегружена политическая атмосфера, может что-то измениться».

Отвечая на вопрос о возможной победе на выборах в США Дональда Трампа, Зеленский сказал: «В любом случае это выбор людей, Байден помогает нам больше, но при этом я не могу обвинять Трампа, потому что при нем полномасштабного вторжения не было. Я не знаю, как бы он реагировал».

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»