Кличко рассказал о процессе «дерусифицикации» Киева

Глава администрации Киева Виталий Кличко в четверг, 27 октября, заявил, что депутаты Киевсовета на заседании переименовали более 40 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым, – сообщают украинские СМИ.

Как сообщает пресс-служба мэра Киева, Кличко сказал следующее: «Мы продолжаем процесс дерусификации в столице. И это важный шаг. Мы должны навсегда избавиться от символов и названий, связанных со страной-агрессором. Новые названия, в частности, увековечат память о выдающихся исторических событиях Украины, а также об известных деятелях и героях, которые прославляли Украину и боролись за независимость нашего государства. А также – память о защитниках Украины, которые уложили свою жизнь, защищая наше государство после широкомасштабного вторжения российских варваров».

Киев, Иван Бабурин

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