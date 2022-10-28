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NewDayNews.ru

Пятница, 28 октября 2022, 09:07 мск

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Снаряды для HIMARS: США передадут Украине новый пакет военной помощи

Пентагон предоставит Украине новый пакет военной помощи на 275 млн долларов, сообщает AP со ссылкой на официальных лиц США.

Отмечается, что в новом пакете нет крупных новых вооружений. Он включает в себя в основном боеприпасы для уже переданных Киеву систем вооружения, в том числе для ракетных систем HIMARS. Ожидается, что о выделении нового пакета помощи будет официально объявлено в пятницу, 28 октября.

Данную информацию подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Очень-очень скоро Украине будет предоставлена дополнительная военная помощь со стороны Соединенных Штатов», – сказал он в эфире CNN.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил журналистам, что США в начале ноября передадут Украине системы противовоздушной обороны NASAMS. Вашингтон обязался поставить Украине два таких зенитно-ракетных комплекса средней дальности. По словам министра обороны США, противовоздушная оборона остается самым важным потенциалом, в котором сейчас нуждается Украина.

Надо отметить, что США с момента начала российской спецоперации на Украине выделили Киеву вооружений почти на 18 млрд долларов.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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