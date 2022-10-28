В ряде областей Украины вводятся «чрезвычайные ограничения» в сфере энергетики. В Киеве дефицит электроэнергии – 50 процентов

Глава администрации Киева Виталий Кличко в пятницу, 28 октября, заявил, что дефицит электричества в столице временами достигает 50%, – сообщает телеканал «Киев».

В эфире телеканала Кличко сказал: «Специалисты говорят, что на сегодняшний день дефицит электроэнергии в Киеве составляет 25-50%. Эта разница касается времени пика, когда массовое потребление. Извините, но это вынужденные шаги. Мы делаем все, чтобы возобновить нормальное энергоснабжение».

В свою очередь, Киевские электросети сообщили сегодня, что в регионе вводятся «беспрецедентные чрезвычайные ограничения» в сфере энергетики на неопределенный срок.

Со своей стороны, глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба заявил: «В области продолжаются выключение электроснабжения. Более жесткие и длительные, чем раньше. Ситуация в области напряженная. Говорить о стабилизации системы еще рано.

В ряде областей Украины также сообщают о начале аварийных отключений электроэнергии и вводе новых графиков.

Так, например, глава Черниговской областной администрации (ОГА) Вячеслав Чаус сообщил, что в «области применены все очереди графика аварийного отключения. Час назад «Черниговоблэнерго» применило отключение всех очередей дополнительного графика, который был утвержден накануне».

Власти Харьковской области заявили, что с 31 октября в Харькове начнут почасовые отключения электроэнергии.

«Вводят 12 очередей длительностью 1 час. Отключения первой очереди начинаются в 7 утра, а последней, двенадцатой очереди – с 6 вечера», – сообщают местные СМИ.

Киев, Иван Бабурин

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