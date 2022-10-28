Украинский минкульт придумал, как уничтожить память о Великой Отечественной войне

Экспертный совет министерства культуры и информационной политики Украины в пятницу, 28 октября, выпустил документ, в котором рекомендуется убрать или изменить надписи на памятниках, связанных с российской и советской историей, – сообщают украинские СМИ.

Среди рекомендаций министерства культуры Украины, распространенных пресс-службой ведомства, есть такие: «Заменять термин «Великая отечественная война» на «Вторая мировая война», даты «1941-1945» на «1939-1945», убрать надписи «советская родина», «советский народ» и т. д.»

«Памятники лицам, участвовавшим в пропаганде и реализации российской и советской политики, нужно убрать или хранить в музеях. Или, как минимум, закрыть временными конструкциями. Монументы и мемориалы в честь участников Второй мировой войны нужно сохранять и поддерживать в надлежащем состоянии, чтобы отобрать у РФ монополию на победу в ней», – говорится также в рекомендациях минкульта Украины.

Киев, Иван Бабурин

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