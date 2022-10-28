В украинском Измаиле уберут памятник Александру Суворову

Городской совет Измаила Одесской области проголосовал за перенос памятника российскому полководцу Александру Суворову с центрального проспекта в музей,– сообщает агентство Укринформ.

Агентств пишет что, за решение о переносе мемориала проголосовали 27 депутатов, в том числе глава города Андрей Абрамченко. Против переноса памятника русскому генералиссимусу проголосовали три депутата горсовета Измаила от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), которая была запрещена на Украине из-за обвинений в пророссийской позиции, еще один депутат от этой партии воздержался.

Напомним, что под командованием Александра Суворова русские войска в 1790 году взяли штурмом турецкую крепость Измаил, считавшуюся неприступной. Памятник Суворову установлен на центральном проспекте Измаила, названном в честь полководца.

Измаил, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»