Чехия поддержала Зеленского в его стремлениях как можно скорее вступить в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петр Фиала в ходе встречи в Киеве в понедельник, 31 октября, подписали совместную декларацию по евроатлантической перспективе Украины, – сообщают украинские СМИ.

В ходе церемонии подписания документа Зеленский, в частности, заявил: «Мы зафиксировали эту декларацию, которая будет усиливать сотрудничество, чтобы обеспечить стандарты НАТО в Украине. Чехия подтвердила, что поддерживает наше государство в том, чтобы мы стали полноправным членом Альянса, как только позволят условия. Будем работать, чтобы такие общие декларации были подписаны и с другими государствами – членами НАТО».

«Это первый документ, который подписывает Украина с целью ускорения евроатлантической интеграции», – отметил Зеленский.

В сообщении на сайте главы Украинского государства также говорится, что подписанный Фиалой и Зеленским документ определяет «приоритетные направления сотрудничества между Украиной и Чехией в рамках стратегического курса нашего государства на обретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора. Подписанием документа на уровне президента Украины и премьер-министра Чехии зафиксирована поддержка чешской стороной перспективы обретения Украинским государством членства в НАТО только позволят условия».

«Чехия намерена продолжить оказание мощной военной, технической, оборонной и гуманитарной поддержки Украине», – отмечается в документе, подписанном Зеленским и премьер-министром Чехии.

Киев, Иван Бабурин

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