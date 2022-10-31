На Украине осталось четыре вуза, где продолжают изучать русский язык

Министерство образования Украины в понедельник, 31 октября, сообщило, что в стране в 2022 году русский язык, как специализацию для студентов, сохранили лишь четыре вуза из 15, где он есть в программе обучения, – сообщает украинское издание Страна.ua.

В ответе на запрос народного депутата Ярослава Юрчишина, который он опубликовал в своем телеграм-канале, министр образования Украины Сергей Шкарлет сообщил, что в нынешнем году «русский язык сохранили среди специальностей: Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова; Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя; Сумской государственный педагогический университет имени А. С. Макаренко и Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды».

Киев, Иван Бабурин

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