На Украине срочно напечатали 10 миллиардов гривен для погашения долга

Нацбанк Украины (НБУ) во вторник, 1 ноября, в срочном порядке напечатал 10 миллиардов гривен, чтобы минфин в среду, 2 ноября, успел погасить облигации, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Издание пишет, что «сегодняшние 10 млрд грн потребовались минфину срочно настолько, что он не стал дожидаться размещения новой порции ОВГЗ, которое происходит каждый вторник. Поскольку уже завтра, 2 ноября, чиновникам предстоит крупное погашение старых гособлигаций в гривне, а именно – на 18,9 млрд. грн. Эти бумаги правительство выпускало после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, 29 марта 2022 года, на 7 месяцев под 10% годовых».

«Сейчас пришло время отдавать этот долг. Включая печатный станок НБУ помогает правительству финансировать огромный дефицит госбюджета, который не удается полностью перекрыть за счет внешних/внутренних кредитов и международной помощи», – пишут украинские журналисты.

Отмечается также, что с 31 октября по 1 ноября НБУ выкупил у министерства финансов ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма) на сумму 10 млрд, тем самым совершив прямую эмиссию гривны для нужд госбюджета. Общие эмиссионные вливания НБУ за октябрь составили 25 млрд. грн, а с февраля – 334,4 млрд. грн».

Киев, Иван Бабурин

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