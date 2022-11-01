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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 1 ноября 2022, 18:36 мск

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В Киеве троллейбусы заменят на автобусы для экономии электричества

Глава администрации Киева Виталий Кличко во вторник, 1 ноября, заявил, что на всех троллейбусных маршрутах украинской столицы со 2 ноября будут работать автобусы, чтобы снизить нагрузку на энергосистему и экономить электричество, – сообщают украинские.

В своем Telegram-канале Кличкой написал: «С завтрашнего дня, со 2 ноября, на всех троллейбусных маршрутах столицы будут работать автобусы. Делаем это, чтобы снизить нагрузку на энергосистему и экономить электричество. Благодарю киевлян, которые сознательно относятся к ситуации и экономят электроэнергию дома и на рабочих местах».

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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