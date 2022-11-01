Зеленский снова попросил ввести санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита комиссара Европейского Союза по энергетике Кадри Симсон в Киев во вторник, 1 ноября, попросил ввести ценовые ограничения на российский газ в Европе, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении пресс-службы президента Украины говорится, что «Зеленский призвал Симсон к введению ограничений на поставки в европейские страны российского сжиженного газа, а сам следующий санкционный пакет утвердить как можно скорее».

Кроме того, глава Украины рассказал, что в результате российских ударов серьезно повреждено уже около 40% всей энергетической инфраструктуры, и попросил Еврокомиссию играть координационную роль в привлечении помощи со стороны государств-членов ЕС в вопросах восстановления украинской энергетики, – сообщили в пресс-службе Зеленского.

Киев, Иван Бабурин

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