В Киевской области занялись оборудованием радиоточек в ядерных убежищах

Глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба во вторник, 1 ноября, заявил, что в Киевской области до 15 ноября планируют оборудовать радиоприемниками 425 убежищ для населения на случай ядерной угрозы, – сообщает украинская Судебно-юридическая газета.

Издание пишет, что Кулеба сказал: «У нас 425 специальных убежищ в области. Всего в области около тысячи укрытий. Самое важное – должна быть связь. Если произойдет ядерный удар, то, скорее всего, связи не будет. Единственное, что будет работать, это радио. Поэтому везде должны быть оборудованы портативные радиоприемники с батарейками, чтобы можно было принимать сигнал. Потому что информация – это будет самое главное. Только так люди смогут узнать, что нужно делать дальше. Убежища планируется оборудовать приемниками до 15 ноября».

Киев, Иван Бабурин

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