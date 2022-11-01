Западная военная помощь Украине оказалась в 7,6 раз больше, чем весь военный бюджет страны на 2022 год

Представитель Украины в ООН Сергей Кислица во вторник, 1 ноября, заявил, что в этом году Украина получила от Запада на оборону 41 миллиард евро, что в 7,6 раз больше, чем весь военный бюджет страны на 2022 год – сообщают украинские СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Кислица написал: «Военная помощь, которую Украина получила в 2022 году, на 14% меньше военного бюджета России. Эта и другая информация по странам, включая проценты от их собственного военного бюджета, выделенного Украине, согласно Кильскому институту мировой экономики по состоянию на октябрь 2022 года. Мы ценим каждую гривну, фунт, доллар и евро. Западная помощь в 7,6 раз больше, чем весь военный бюджет Украины на 2022 год».

Украинский постпред при ООН сообщил, что «согласно данным Института (Мировой экономики Кильского университета,– приме.ред.) лидером в оказании помощи Киеву остается Латвия, она выделила около 41% военных расходов Украины. В первой десятке также Эстония, Литва, Польша, Люксембург, Чехия, Словакия, Словения, Великобритания и Норвегия».

«Лидером по объемам помощи остаются Соединенные Штаты, они выделили Киеву помощь на 52 млрд. евро в разных сферах (военной, гуманитарной, финансовой,– прим ред.). На втором месте – Европейский союз, выделивший различную помощь на 29 млрд. евро», – отметил украинский дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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