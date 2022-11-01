Киевская область может остаться без электричества на две недели

Глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба во вторник, 1 ноября, заявил, что есть реальная угроза, что на две недели Киевская область может остаться без света, – сообщает украинское интернет-изданию Hromadske.

В интервью изданию Кулеба сказал: «Это зависит от того, какие повреждения нам нанесут. Если будут повреждения, которые мы сможем восстановить через две недели, то это будет свидетельствовать о том, что нам две недели нужно продержаться. Есть реальная угроза, что мы на срок до двух недель можем оказаться без света. И мы уже готовимся к этому».

«Ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры могут привести к тому, что не будет и отопления. Для такого случая в Киевской области есть 750 стационарных пунктов обогрева. Пункты оборудованы генераторами, там есть пища и запасы воды», – сообщил журналистам глава Киевской ОВА.

Киев, Иван Бабурин

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