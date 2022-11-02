Украинский полк «Азов»* планировал прятаться на комбинате «Азовсталь» еще за неделю до начала СВО

Начальник штаба полка «Азов»* Богдан Кротевич в среду, 2 ноября, заявил, что его вооруженное формирование готовилось к размещению на «Азовстали» в Мариуполе еще за неделю до начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Как сообщает издание, Кротевич в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону* заявил: «Это планировалось. Кажется, Зеленский сказал, что Ринат Ахметов дал добро полностью использовать заводы. Это еще до полномасштабки (полномасштабных боевых действий, – прим.ред.), за 3-4 дня, может, за неделю».

«Размещение на указанной позиции объяснялось тем, что коммуникации завода подходили под штабы, – сообщил начштаба украинского неонацистского вооруженного формирования полка «Азов»*.

*Организация признана террористической и запрещена в России

* Физлицо признано в России иностранным агентом

Киев, Иван Бабурин

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