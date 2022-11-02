Украина зимой будет закупать или уголь или электричество

Об этом рассказал исполнительный директор ДТЭК (Донбасская топливно-энергетическая компания) Дмитрий Сахарук в среду, 2 ноября, заявил, что Украины будет вынуждена импортировать или уголь или электроэнергию, чтобы пережить зиму, – сообщает издание LIGA.net.

В интервью изданию Сахарук сказал: «На Украине из-за обстрелов потребление угля несколько сократилось, потому что многие тепловые станции повреждены. Но по мере возвращения их к работе запасы топлива будут сокращаться Если сейчас восстановятся все электростанции или большинство из них, а некоторые станции не поднимутся, и начнут работать как до массированных обстрелов, уголь будет быстро срабатываться. В стране дефицит угля. Поэтому мы или будем этот уголь импортировать, или покупать в Европе электроэнергию. Без этого сложно пройти зиму».

«На данный момент примерно половину всей электроэнергии в Украине производят атомные электростанции, 25-35% – тепловые, а остальные – гидроэлектростанции, теплоэлектроцентрали и возобновляемые источники энергии», – заявил исполнительный директор ДТЭК.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»