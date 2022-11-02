Зеленский поблагодарил Испанию за системы ПВО и электрогенераторы

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой МИД Испании Хосе Мануэлем Альбаресом в Киеве в среду, 2 ноября, выразил слова благодарности за решение передать Украине системы противовоздушной обороны и электрогенераторы, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Зеленский, в частности, пишет: «Для нас сегодня это действительно вопрос номер один – обеспечить мощную противовоздушную оборону, создать воздушный щит для защиты нашей критической и гражданской инфраструктуры. Поэтому решение Испании относительно передачи Украине систем противовоздушной обороны имеет для нас большое значение».

«Отдельное внимание было уделено вопросам восстановления энергетической инфраструктуры Украины после последней волны ракетных обстрелов России. Президент Украины поблагодарил главу МИД Испании за предоставленные генераторы», – сообщили также в пресс-службе украинского лидера.

Также украинские СМИ пишут, что «собеседники, помимо прочего, обсудили актуальные вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины».

«Украина рассчитывает на конкретные шаги на пути в ЕС во время председательства Испании в Совете Европейского Союза во второй половине 2023 года», – заявил Зеленский министру иностранных дел Испании.

Киев, Иван Бабурин

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