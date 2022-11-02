Киев готовится к обороне

Командующий группировкой сил обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк в среду, 2 ноября, заявил, что для защиты столицы Украины строится система «многоэшелонированной обороны», – сообщают украинские СМИ.

В сообщении в Телеграм-канале Сухопутных войск ВСУ говорится: «Украинская армия строит новые огневые позиции под Киевом на случай возможного наступления со стороны Беларуси. Результатом этих усилий, станет система многоэшелонированной обороны, которая будет защищать Киев».

Украинский военачальник также сказал, что «вокруг столицы (Украины, – прим. ред.) проводится оборудование огневых позиций и укрытий для личного состава. Наращивается фортификационное оборудование рубежей обороны с помощью установки долгосрочных огневых сооружений разного типа. А также устанавливаются взрывные и не взрывные инженерные заграждения перед позициями наших войск».

Киев, Иван Бабурин

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