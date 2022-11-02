В родном городе Зеленского значительно разрушен объект критической инфраструктуры

Глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул поздно вечером в среду, 2 ноября, заявил, что в Кривом Роге в результате атаки российского дрона-камикадзе, значительные разрушения получил объект энергетической инфраструктуры, – сообщают украинские СМИ.

В своем телеграм-канале Вилкул написал: «Попадание дроном-камикадзе в объект энергетической инфраструктуры. Разрушения значительны. Несколько районов города без света и воды. Утраты уточняются. Начинаем восстановительные работы».

Кроме того, также в среду вечером украинские СМИ сообщили, что «Укрэнерго» дало команду на веерные отключения электроэнергии в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях».

Кривой Рог, Иван Бабурин

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