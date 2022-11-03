Власти Херсонской области сочли некритичной ситуацию на линии фронта

Российские войска на сегодняшний день отбили все атаки украинских военных в Херсонской области. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Попытки пробивать линию обороны есть, но они отбиваются», – сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live», отметив, что ситуация на линии фронта сейчас некритична.

Стремоусов уточнил, что массового скопления подразделений ВСУ на линии боевого соприкосновения нет. «Я скажу так, что в принципе мы не видим такого массового, резкого наступления и не видим такого большого скопления нацистских войск», – сказал он. «Линия обороны настолько мощная, что они не знают, с какого края подойти», – добавил Стремоусов.

Он также сообщил, что эвакуация мирных жителей с правобережной части Херсонской области продолжается. «Переправы в плане заезда гражданских лиц в Херсон не работают, а выезд из Херсона организован», – сказал он.

Ранее чиновник неоднократно заявлял, что ВСУ готовят широкомасштабное наступление в Херсонской области.

Москва, Наталья Петрова

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