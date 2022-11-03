На Украине принят бюджет с дефицитом почти в 40 миллиардов долларов и инфляцией в 28%

Верховная Рада Украины в четверг, 3 ноября, приняла госбюджет на 2023 год с дефицитом в 38 миллиардов долларов, – сообщают украинские СМИ.

Основные показатели бюджета Украины-2023 выглядят следующим образом:

Доходы – 1,33 трлн. грн. ($34 млрд.) , расходы – 2,58 трлн грн. (почти $70 млрд.), из них почти половина на оборону – 1,14 трлн. грн. (более $30,6 млрд.).

Дефицит бюджета составит 1,25 трлн грн (38 млрд. долларов), то есть более 3 млрд. долларов в месяц. Инфляция ожидается на уровне 28%. Прогнозируемы рост ВВП Украины составит 3,2%.

Среднегодовой курс доллара предполагается 42,2 грн., к концу 2023 года – 45,8 грн.

В парламенте Украины также приняли решение, что в 2023 году минимальные зарплаты и зарплаты бюджетников повышаться не будут.

Украинские журналисты напоминают, что больше половины доходов украинского госбюджета в октябре этого года составили зарубежные кредиты и гранты.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»