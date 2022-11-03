В Киеве массово отключились банкоматы и платежные терминалы

В супермаркетах и магазинах Киева после массовых отключений света из-за ударов России по объектам энергетической инфраструктуры возникли проблемы с работой платежных терминалов и банкоматов, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Издание пишет, что неработающие платежные терминалы в кассах украинских магазинов стали массовым явлением во время отключения света.

«Снять наличные нельзя. Банкоматы тоже не работают из-за проблем с электрикой», – сообщает Страна.ua.

Киев, Иван Бабурин

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